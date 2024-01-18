Polislikten Öğretmemliğe Geçiş

Biliyorum bu konu defalarca açılmıştır bu forumda. Fakat ben sadece bu geçişi yapan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Bu geri dönüşü olmayan bir yol. Ben pişman olanı da gördüm memnun olanı da.Öğretmenlikle Polislik çok farklı meslekler bence kıyaslama yapmak çok yanlış. Geçiş yapanlar içlerinden keşke yapmasaydım derler mi? Ben pişman olmaktan çok korkuyorum. Her polis, polis aracı gördüğümde pişmanlık yaşamak var.

Biliyorum bu konu defalarca açılmıştır bu forumda. Fakat ben sadece bu geçişi yapan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Bu geri dönüşü olmayan bir yol. Ben pişman olanı da gördüm memnun olanı da.Öğretmenlikle Polislik çok farklı meslekler bence kıyaslama yapmak çok yanlış. Geçiş yapanlar içlerinden keşke yapmasaydım derler mi? Ben pişman olmaktan çok korkuyorum. Her polis, polis aracı gördüğümde pişmanlık yaşamak var.