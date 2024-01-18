Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 18:53
Polislikten Öğretmemliğe Geçiş
Biliyorum bu konu defalarca açılmıştır bu forumda. Fakat ben sadece bu geçişi yapan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Bu geri dönüşü olmayan bir yol. Ben pişman olanı da gördüm memnun olanı da.Öğretmenlikle Polislik çok farklı meslekler bence kıyaslama yapmak çok yanlış. Geçiş yapanlar içlerinden keşke yapmasaydım derler mi? Ben pişman olmaktan çok korkuyorum. Her polis, polis aracı gördüğümde pişmanlık yaşamak var.

memuraday-y
Şef
18 Ocak 2024 19:03

Galiba senin üniforma zaafın var kardeş?

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