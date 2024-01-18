KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Ocak 2024 19:30
Gençlik Spor Bakanlığı Açıklandı mı?

8 Ocakta başvurusu biten Gsb nin mülakata çağırma aşaması bende onayda bekliyor yazıyor.İptal edilen başvurularda da bir şey yazmıyor.Forumda bakıyorum Gsb sonucu olumsuz yazanlar var.Baska bir yerden mi sonuca bakıyorum.Bilgilendirebilir misiniz? Ozelden de yazabilirsiniz.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
18 Ocak 2024 19:35

Önceki Gsb büro alımı gibi açıklanır bu da. Demek ki daha açıklanmamış açıklanacağı zamanlarda eğer sistem aynıysa sonuç kısmında değerlendirme aşaması gibi birşeyler yazıyordu bizde yavaş yavaş yükleniyor zaten tıklayınca asil ya da yedek sırası yazar yedekte de yoksanız başvuru iptal edilen başvurular sistemine düşüyor orda da başvurduğunuz ilde puanınız ile sıranız yazar. Dediğim gibi sistem aynıysa süreç aynı işler


SonsuzRuh
Aday Memur
18 Ocak 2024 19:38

Bilgi için teşekkürler.

Mehmet-şeker, 59 dk. önce

Önceki Gsb büro alımı gibi açıklanır bu da. Demek ki daha açıklanmamış açıklanacağı zamanlarda eğer sistem aynıysa sonuç kısmında değerlendirme aşaması gibi birşeyler yazıyordu bizde yavaş yavaş yükleniyor zaten tıklayınca asil ya da yedek sırası yazar yedekte de yoksanız başvuru iptal edilen başvurular sistemine düşüyor orda da başvurduğunuz ilde puanınız ile sıranız yazar. Dediğim gibi sistem aynıysa süreç aynı işler


lutt
Şube Müdürü
18 Ocak 2024 20:24

ne zaman sonuclanır

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