turizm isletmeciligi buro personeli

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2024-KPSS Sonrası İİBF'liler İçin Kontenjan Maksimum Kaç Olur?Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirKPSS'de Yüksek Netler Çıkartabilmek İçin Yapmamız Gerekenler ???Kültür ve Turizm Bakanlığı alımı CİMERkultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 20242024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?İstanbul'a atananların tavsiyelerBelediyede düz memur maaşı ne kadardır ?GSB bugün açıklanır mı
Sözlük
Son Haberler
Akaryakıt yüklü tanker devrildi: Çorum-Ankara karayolu trafiğe kapatıldıBakan Tunç, basın mensuplarına saldıran şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdiBüyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 şüpheli yakalandıSanatçı Davut Güloğlu, YRP'den belediye başkan adayı olduGoldman Sachs: Türkiye'de enflasyon yüzde 30 seviyelerine inebilir
Editörün Seçimi
Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?