Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Ocak 2024 20:04
4bli aynı branştan sağlık bakanlığı atamasında başvurabilir mi

Merhaba ben üniversite hastanesine 4bli diğer sağlık personeliyim sağlık bakanlığı alımına aynı branştan başvurabilir miyim ceza yer miyim nasıl istifa etmeliyim lütfen yardım eder misiniz

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