Atama Döneminde Tecil Hakkının Bitmesi Üzerine

Merhaba,

Yaklaşık 1 hafta önce, bir devlet üniversitesine araştırma görevlisi olarak atama hakkı kazandım fakat ufak bir problem yaşıyorum.

Yüksek lisans döneminde 1 yıl hazırlık dönemi aldım, 1 yıl ders ve 1 yıl da tez dönemindeydim. Yani, 3 yılı tamamladım. Şu an Eylül ayıyla beraber başlayan ve haziranda azami sınırı dolduracağım 4. yılımdayım. (Hazırlık dönemi sayılmıyor, aslında 3. Yıl diye geçiyor.)

Diğer taraftan ayın 24'üne kadar üniversiteye tecil belgesi dahil gerekli evrakları vermem gerekiyor.

Sorun şu ki tecil hakkım 3 gün sonra yani ayın 21'inde bitiyor.

Merak ettiğim şey, belgeleri teslim ettikten sonra tecil belgemde ayın 21'inde tecil hakkımın biteceğinin yazması bir sorun teşkil eder mi?

Yüksek lisans için askerlik uzatma hakkımı tecil hakkım bittikten sonra kullanabiliyorum sanırım. Bu yüzden aslında ayın 21'ini bekleyip, tarihi uzatılmış tecil belgesini verebilirim fakat gitiğim şehirde o güne kadar durmak bir tık masraflı olabilir.

Diğer taraftan ayın 21'inde, yani tecil hakkımın dolduğu günde tecil süremin otomatik bir şekilde uzayıp uzamayacağından da çok emin değilim.

Konu hakkında bilgi sahibi birisi varsa gerçekten yardıma ihtiyacım var. İyi forumlar.