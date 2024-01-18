Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ocak 2024 20:27
uzmanlığın 7 yıla inmesi
meclise geleceği yönünde güçlü söylentiler var. Allah zeval vermesin. doğru yoldan şaşırtmayıp muvaffak etsin inşallah. güzel haberleri bekliyoruz. aradaki adaletsiz ücret farkı son bulacak. öğretmenler odası huzurla dolacak

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