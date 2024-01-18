Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ocak 2024 20:27
Artık her sendika eşitlendi

AYM %2 barajını iptal etti. Hangi sendikaya üye olursanız olun herkes toplu sözleşme ikramiyesinden eşit faydalanacak. Yandaş sendikalar şimdi üye kaybına uğrayacak inşallah. Bakalım artık napacaklar. Halen üye olanlara her şey müstehak.

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