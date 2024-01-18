Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ocak 2024 20:29
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 2024 Öğretmen Ataması Açıklaması!

2024 öğretmen atamaları için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin?den yeni açıklama geldi.

https://baskatip.com/milli-egitim-bakani-yusuf-tekinden-2024-ogretmen-atamasi-aciklamasi/

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