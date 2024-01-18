Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ocak 2024 20:36
Uzman öğretmenlik 7 yıl oldu

Neredeyse kesinmiş

https://baskatip.com/uzman-ogretmenlik-7-yila-iniyor-mecliste-oylanacak/


Billoh
Aday Memur
18 Ocak 2024 20:41

Eğer doğru ise başöğretmenlik için geçen süreyi etkiler mi?

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