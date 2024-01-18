Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


18 Ocak 2024 20:44
İstifa sonrası geri dönüş hk.

Merhaba Arkadaşlar

Ben İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde 4a Kadrolu memur statüsünde G.i.h Koruma ve Güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum.Bundan 4 ay evvel üslüne uygun bir şekilde istifa verdim, kurumum 6 ay sonra geri dönebileceğimi söyledi.Yeni öğrendim çok zor ama başka kurumlara da geçiş hakkı varmış, benim merak ettiğim yine g.i.h sınıfında farklı bir ünvanda kendi kurumuma yada başka bir kuruma geçiş yapabilir miyim? Mesela ünvan koruma memuru olarak istifa ettim v.h.k.i ünvanında farklı bir kurumda başlayabilir miyim?

Yardımcı olursanız sevinirim.Saygılar

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