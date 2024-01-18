Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ocak 2024 20:47
Kitte yeni başlayan memur

Türk şekerde yeni başlayan bi memurun maaşı nr kadar olur arkadaşlar? Birde ek ödeme yardım vs nasıl oluyur bilen arkadaşlar söyleyebilir mi? Dileyen özeldende açıklayabilir


KulturluCahil
Aday Memur
18 Ocak 2024 20:55

50k dan asagi alan memur kalmadi kardesim,hic bir is yapmadan 50k guzel para.

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