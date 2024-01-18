Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 20:57
Seçim dolayısıyla senelik izinlerin kapandığı il var mı?

Arkadaşlar merhaba seçim sebebiyle şimdiden yıllık izinleri kapatan ilimiz var mı?


sımseeekk
Memur
18 Ocak 2024 21:55
Eskişehir
Toplam 1 mesaj

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