Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Ocak 2024 21:14
MEMURLARİN MASA BASİNDA OTURUP 60 BİN TL MAAS ALMASİ

Masa basinda kahve bir meslek zanaat bilmeyen bir memurun 50-60 bin arasi maas almasinin dindeki yeri nedir arkadaslar,ben haram oldugunu dusunuyorum.


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
18 Ocak 2024 21:18

Git bi hocaya sor, burası diyanet fetva hattı mı ?


SAYNA
Aday Memur
18 Ocak 2024 21:24

60bin tl ile şuan bi ev kredisi çekip ev alamıyosun sizin algınız bozulmuş 60ı para sanıyosunuz

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