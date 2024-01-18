Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Ocak 2024 21:30
Tübitak projesinde araştırmacıların isimleri

Merhaba. Akademisyen, yürütücü olarak bir Tübitak projesine başvuru yaparken, araştırmacı olarak çalışacakların isimlerini bildiriyor mu, yoksa kabul edildikten sonra mı bu isimler bildiriliyor?

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