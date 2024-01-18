Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ocak 2024 21:53
Tsm Asm hastane maaş
hemşireler Tsm ve hastanede aynı maaşı mı alıyor asmde maaş nasıl hesaplanıyor örneğin 3000 nüfus hastaneyle aynı maaş mı alır

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