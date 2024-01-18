Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


18 Ocak 2024 22:19
Memurların mücadeleden anladığı tek şeyin ağlamak olması

Memur kardesler iki cumleden birinde isciye verilen ikramiyeden bahsediyor,her konuda oldugu gibi bu konuda da bilmedikleri seyler var,ikramiye + tediyelerin aylik ortalamasi 5-6 bin tl arasindadir,kendileri her ay 12 bin tl ek odeme aliyorlar ondan hic bahsetmiyorlar,kaldiki bu aldiklari 12 bin tl yi direnerek mucadele ederek hak arayarak degil,iscilerin kazandiklari uzerinden aglayarak aldilar.

İscinin ikramiye,tediye vs. Gibi haklari 60-70 senelik bir sendikal orgutluluk ve mucadele sonucu alinmis haklardir,yillarca suren grevler issiz kalmalar surgunler tehditler yildirma politikalarina ragmen isci direnerrk dayanisma icinde aldigi kazanimi,memurlar bak iscilerde bu var bizde niye yok diye aglayarak,kardesindeki lolipopu kiskanan cocuk gibi davranarak almayi hayal ediyor.

Oturduguz sandalyenizden mabadinizi kaldirip meydanlara inip hak arayin,yuruyunce yorulursunuz ama kalbe faydalidir.

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