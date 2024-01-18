Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 22:24
Ameliyat hakkında
İyi akşamlar, varikosel ameliyatı için kaç gün rapor veriyorlar, devrelerimizden başına gelen var mı

tsubasa17
Aday Memur
18 Ocak 2024 22:27
ben olmuştum 10 gün verdiler

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
18 Ocak 2024 22:33
üç hafta
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıMaaş farkını yatıran iller14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMesleği bırakmakPolis emeklileri hakkını istiyor27 Aralık'ta açığa alınan memurlarPolis Sandığı katsayı farklarıPolsan emekli ikramiyelerini güncellemiş2024 yılı genel atama hakkında

Sözlük

Denizi olmayan şehirde yaşayamam diyen insan 9 ÇATALLA 5 litre su içmek 2 Demir eksikliği 1 anne 5 doğunun limanları 1 dubai 7 Hayallerimiz bile fakir 15 inadına mini etek inadına dekolte giyin diyen ulusalcı tayfası 1 Beton helva 1 oğlak burcu 1

Son Haberler

Tankerin devrilmesi nedeniyle kapanan Samsun-Ankara kara yolu açıldıTırın patlayan lastiğini değiştirirken aracın çarptığı 2 kişi öldüZiraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli olduSpaceX'ten açıklama: Fırlatmaya iki saatten az süre kaldıKişileri hedef göstererek hakaret içeren yayınlar yapan 2 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?