Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 22:24
Varikosel ameliyatı hakkında

İyi akşamlar, varikosel ameliyatı için kaç gün rapor veriyorlar, devrelerimizden başına gelen var mı


tsubasa17
Aday Memur
18 Ocak 2024 22:27
ben olmuştum 10 gün verdiler

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
18 Ocak 2024 22:33
üç hafta

genelhizmet35
Memur
19 Ocak 2024 00:15
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Toplam 3 mesaj

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