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Editörler : Lanet


18 Ocak 2024 23:23
İş problemi sorularında iyiyim diyen var mı?
Bir lokantada çalışan Ogeday ve Kutluhan hakkında şu bilgiler veriliyor: -Ogeday, 1 dakikada 5 sipariş hazırlayıp 2 siparişi götürmektedir. -Kutluhan, 1 dakikada 4 sipariş hazırlayıp 3 sipariş götürmektedir. Ogeday, belirli siparişi hazırlayıp tamamını müşterilere götürmüştür.Bu sürede Kutluhan 180 siparişin tamamını hazırlayıp müşterilere götürmüştür. Bu bilgilere göre,Ogeday'ın hazırladığı sipariş adedi nedir?

Kamu Koruma
Aday Memur
18 Ocak 2024 23:23
cevap:150
Toplam 1 mesaj

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