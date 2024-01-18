Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ocak 2024 23:24
Norm fazlası göreve başlama

Arkadaslar malum yarın karne dönem bitti bende ilişik kescem yarın arada tatil var ne zaman yani okulumda başlamam lazım kesin bilen var mı 5 şubata kadar sürem var mı yoksa kestiğim ğün mü yeni okuluma gitmem lazım

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