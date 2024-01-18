Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ocak 2024 23:51
eğitim amaçlı yaz tatilinde izin alırsam maaşım kesilir mi?

merhabalar, yaz tatilinde (yurtdışında 4-8 haftalık bir dil eğitimine katılım sağlamak üzere) izin alırsam yazın ilgili tarihlerde maaşım kesilir mi?

teşekkür ederim.


sinelt
Genel Müdür
19 Ocak 2024 00:11
Yaz tatilinde neden izin alacaksınız ki hocam?

kimuni
Daire Başkanı
19 Ocak 2024 00:14

belirttim hocam eğitim amaçlı (dil eğitimi) ama yurtdışında geçireceğim belirtilen kadar süre.


sinelt
Genel Müdür
19 Ocak 2024 00:15
Anladım hocam ama seminer dönemleri haricinde kalan kısım için izin almanız gerekmez diye düşündüm o nedenle sordum.
kimuni, 1 saat önce

belirttim hocam eğitim amaçlı (dil eğitimi) ama yurtdışında geçireceğim belirtilen kadar süre.


kimuni
Daire Başkanı
19 Ocak 2024 00:18

ama eğitime de katılacağım. inşallah dediğiniz gibidir.

sinelt, 1 saat önce
Anladım hocam ama seminer dönemleri haricinde kalan kısım için izin almanız gerekmez diye düşündüm o nedenle sordum.

sinelt
Genel Müdür
19 Ocak 2024 00:19
Eğitime katılmanız bir şeyi engellemez ki hocam. Tatilde yapacaksınız sonuçta.
kimuni, 1 saat önce

ama eğitime de katılacağım. inşallah dediğiniz gibidir.


kimuni
Daire Başkanı
19 Ocak 2024 00:23

yani düz mantıkla evet ama emin olmak istedim.

sinelt, 1 saat önce
Eğitime katılmanız bir şeyi engellemez ki hocam. Tatilde yapacaksınız sonuçta.
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl Emri verilecek mi?Emekli bayram edecek % 5 ek zam var. De işte:)Müdür yardımcısının öğretmen üzerinde bir yaptırımı var mı08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediÖğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?2024 ocak ayı bordrosu Bir Aylık Tatil Başlıyor mu?Promosyon Konusunda Hangi Çözümü Tercih Edersiniz ?Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.G.Y.S Mülakat

Sözlük

şu an çalan şarkı 7 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 14 korku filmi izleyip kendini korkutmak 1 doğum gününde mutsuz olmak 2 sandık kokusu 3 adap 1 Uyku 4 27 yıl ormanda tek başına yaşayan adam 2 oğlak burcu 1 sis 3

Son Haberler

Araziye çıkarılmayan tekniker açtığı davayı kaybetti19 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıAlkolsüz Aile Hoteli Erken Rezervasyon Fırsatı!Adıyaman'da 4 büyüklüğünde depremTankerin devrilmesi nedeniyle kapanan Samsun-Ankara kara yolu açıldı

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?