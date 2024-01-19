KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


19 Ocak 2024 00:00
THY Teknik Teknik Destek Personeli İlanı 18.01.2024

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RATOZ
Aday Memur
19 Ocak 2024 00:08

Meslek Lisesi mezunları ve Meslek Yüksek Okulu mezunları (ilgili bölümler ilanda. birçok bölüm var)


RATOZ
Aday Memur
19 Ocak 2024 00:14

Aranan niteliklerde "Ölçü aletlerinin kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak" var.


RATOZ
Aday Memur
19 Ocak 2024 00:16

ölçü aleti kullanma eğitimini online olarak almak istiyorsanız,; www.asilzadeegitim.com

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