Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ocak 2024 00:27
Mal bildirimi

İyi günler ben memur olarak çalışıyorum . Eşim de özel sektörde. Eşim arabaını değiştirmek durummunda kaldı. Bu durumda mal bildiriminde bulunulması gerekir mi


civil_eng06
Şef
19 Ocak 2024 01:14

Evet.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl Emri verilecek mi?Emekli bayram edecek % 5 ek zam var. De işte:)Müdür yardımcısının öğretmen üzerinde bir yaptırımı var mı08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediÖğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?2024 ocak ayı bordrosu Bir Aylık Tatil Başlıyor mu?Promosyon Konusunda Hangi Çözümü Tercih Edersiniz ?Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.G.Y.S Mülakat

Sözlük

göbek değil türk kası 1 tenezzül etmemek 2 orucu uykuya tutturmak 1 burun halkası 7 boş yapmak 1 hurma 6 Emekliler devlete yüktür 2 koray avcı 1 ruhsar 1 Neme lazım 5

Son Haberler

Araziye çıkarılmayan tekniker açtığı davayı kaybetti19 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıAlkolsüz Aile Hoteli Erken Rezervasyon Fırsatı!Adıyaman'da 4 büyüklüğünde depremTankerin devrilmesi nedeniyle kapanan Samsun-Ankara kara yolu açıldı

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?