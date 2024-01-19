KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Ocak 2024 00:27
Ticaret bakanlığı gümrük muhafaza ve gümrük muayene ilanı

Sözleşmeli gümrük muhafaza erkek 450 kadın 49 , sözleşmeli muayene memuru 103 kişi alınacakmış. Doğru tercihlerle puanlar düşebilir güzel bir alım. Kimler başvurmayı düşünüyor ?

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