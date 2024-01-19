Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ocak 2024 00:47
Öğretmenlik Mülakat Puanı
Mülakatta alınan puan yazılı sınav puanlarının +5/-5 arasında olabilir diye biliyordum. Sanırım bu bilgi yanlışmış. Beni bu konuda aydınlatabicek var mı?

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