Öğretmenlik Mülakat Puanı

Mülakatta alınan puan yazılı sınav puanlarının +5/-5 arasında olabilir diye biliyordum. Sanırım bu bilgi yanlışmış. Beni bu konuda aydınlatabicek var mı?

Mülakatta alınan puan yazılı sınav puanlarının +5/-5 arasında olabilir diye biliyordum. Sanırım bu bilgi yanlışmış. Beni bu konuda aydınlatabicek var mı?