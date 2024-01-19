Şark İlinde Durdurma Verince Şarktan Sayılmıyor mu ?

Kolay Gelsin Sevgili abilerim, ablalarım ve meslektaşlarım. Hizmet Gereği Olarak Batıdan Batıya tayinim çıkarıldı ve konuyu tabi ki idari mahkemeye taşıdım. 6 Şubat depreminden dolayı geldiği batı ili şark oldu ve çift şark oldu ve 4 yıla çift şarkı bitirmiş olacağım. Mahkemeyi arkadaşlarım kazandı ve bir ben kaldım fakat 4 yıllık şarkın 1 senesi bitti sayılır. Daha mahkeme tebliğ edilene kadar 1,5 sene bitecek herhâlde. Batı ili tayinimi mahkeme ile kazanayım fakat 4 sene tamamlamak için durdurma vereyim sonra direk batı iline giderim diyorum. Lakin şarkta durdurma dilekçesi verilirse veya batıya atama kararı gelince şarkın bozulur sayılmaz diye formda yazanlar olmuş. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum teşekkür ederim.
Kolay Gelsin Sevgili abilerim, ablalarım ve meslektaşlarım. Hizmet Gereği Olarak Batıdan Batıya tayinim çıkarıldı ve konuyu tabi ki idari mahkemeye taşıdım. 6 Şubat depreminden dolayı geldiği batı ili şark oldu ve çift şark oldu ve 4 yıla çift şarkı bitirmiş olacağım. Mahkemeyi arkadaşlarım kazandı ve bir ben kaldım fakat 4 yıllık şarkın 1 senesi bitti sayılır. Daha mahkeme tebliğ edilene kadar 1,5 sene bitecek herhâlde. Batı ili tayinimi mahkeme ile kazanayım fakat 4 sene tamamlamak için durdurma vereyim sonra direk batı iline giderim diyorum. Lakin şarkta durdurma dilekçesi verilirse veya batıya atama kararı gelince şarkın bozulur sayılmaz diye formda yazanlar olmuş. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum teşekkür ederim.