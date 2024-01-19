KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


19 Ocak 2024 01:19
Şark İlinde Durdurma Verince Şarktan Sayılmıyor mu ?

Kolay Gelsin Sevgili abilerim, ablalarım ve meslektaşlarım. Hizmet Gereği Olarak Batıdan Batıya tayinim çıkarıldı ve konuyu tabi ki idari mahkemeye taşıdım. 6 Şubat depreminden dolayı geldiği batı ili şark oldu ve çift şark oldu ve 4 yıla çift şarkı bitirmiş olacağım. Mahkemeyi arkadaşlarım kazandı ve bir ben kaldım fakat 4 yıllık şarkın 1 senesi bitti sayılır. Daha mahkeme tebliğ edilene kadar 1,5 sene bitecek herhâlde. Batı ili tayinimi mahkeme ile kazanayım fakat 4 sene tamamlamak için durdurma vereyim sonra direk batı iline giderim diyorum. Lakin şarkta durdurma dilekçesi verilirse veya batıya atama kararı gelince şarkın bozulur sayılmaz diye formda yazanlar olmuş. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Babamın suçları polis olmama engel mi?Yüksek lisans yaparken Pomem'e başvuruSkolyoz olupta sağlıktan geçen var mı?

Sözlük

Bugün olanlar 2 İyi geceler sözlük 1 gülfeşan 9 oğlak burcu 1 oğlak burcu erkeği 3 boş yapmak 1 mutlu musunuz 5 nihilizm 2 Küçük ev aletleri 1 kış güneşi 2

Son Haberler

Araziye çıkarılmayan tekniker açtığı davayı kaybetti19 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıAlkolsüz Aile Hoteli Erken Rezervasyon Fırsatı!Adıyaman'da 4 büyüklüğünde depremTankerin devrilmesi nedeniyle kapanan Samsun-Ankara kara yolu açıldı

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?