Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


19 Ocak 2024 01:25
Ekpss tercihi verecek engelliler iyi okuyun lütfen
Tercihler için lütfen bugün işlemlerinizi bitirin. Son güne kalmasın. Teşkilat yapılanmasına uygun olan kadroları tercih edin çünkü onların tayin problemi yok. memur olsun ben giderim zihniyeti ile davranmayın kiralar almış başını gidiyor. memur olup teknik kadroya gideyim diye düzeninizi bozmayın pişman olursunuz. teknik ile memur arası maaş farkı bile kalmadı artık. tayin hakkının olduğu kurumlarda olmanız size en büyük kolaylığı sağlayacak. Direk tayin alacağınız kurumlar Hazine ve Maliye bakanlığı Gençlik ve spor bakanlığı Ticaret bakanlığı İçişleri bakanlığı Kültür ve turizm bakanlığı Diyanet işleri başkanlığı Adalet bakanlığı Aile ve sosyal bakanlığı Afad başkanlığı Çalışma bakanlığı Sağlık bakanlığı (teknik kadrolar hariç) Emniyet genel müdürlüğü Tayini sıkıntılı kurumlar hatta nerdeyse imkansız olan kurum Belediyeler Özel idareler Karayolları Üniversiteler Devlet su işleri Hava kuvvetleri komutanlığı Adli tıp kurumu Seçiminizi mantıklı yapın, duygusal yapmayın. Tayini sorunlu olan kurumların geneli tekniker alan kurumlardır. Tekniker ile normal memur arasında 2500 maaş farkı olur. 2500 maaş farkı için tayin rezaleti ile uğraşmayın.

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