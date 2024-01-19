Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 02:02
Yeniden atama

Eş durumu ve sağlık durumundan tayin dilekçesi verdim red geldi. Ayın 15 i itibariyle eşimin sağlık sorunları nedeniyle istifa ettim yeniden atanırken eş durumu cevap dilekçesi istisnai durum için yeterli mi? Bilen varsa yardımcı olursa teşekkürler şimdiden.

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