KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Ocak 2024 08:36
Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Arkadaslar Kilavuz yayinlandi ama buro personeli yok daha sonrami aciklanacak buro personeli alimi sizce

Çok Yazılan Konular

KİT Muhasebeci mi , yoksa Üniversite Büro personeli mi?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.3249 Bilgisayar programcılığı mezunlarıSözleşmeli AlımlarKPSS Önlisans Bilgisayar Programcılığı Bilinmesi Gerekenler

Sözlük

helicopter parenting 1 ÇATALLA 5 litre su içmek 2 Renjiro 32 kış güneşi 2 soğuk baklava 1 nihilizm 1 pejompongan 1 doğum gününde mutsuz olmak 2 nerelisin 6 tesel-ya 1

Son Haberler

Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldüMotorine büyük zam bekleniyorBakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak81 ilde operasyon: 3 bin 209 firari yakalandıYemi yuttu deşifre oldu: Firari FETÖ'cüye istihbarat sağlıyordu

Editörün Seçimi

Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?