Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


19 Ocak 2024 09:34
İl dışında lisansüstü eğitim

Merhabalar.

Bir vakıf üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Başka bir şehirde de doktora yapıyorum. Düne kadar hocam ile haftada bir veya iki haftada bir çalışmaya giderken dilekçe yazıp akademik izinli sayılıyordum ve yıllık iznimden düşmüyordu. Bugünden itibaren akdemik izinlerimizde şehir dışında bulunmamamız gerektiği ve şehir dışında bulunacağımız durumlar için yıllık izin kullanmamız gerektiği bildirildi. Doktora yeterliliğimi almış olduğum için yatay geçiş yapmam da mümkün değil. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim, haklarım nelerdir?

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