Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 09:35
Ağır hizmet kusuru nedeniyle açılacak tazminatın miktarı

Herkese merhaba bir konuda hiçbir yerde cevap bulamadığım için Buraya yazmak durumu hasıl oldu. İdarenin delil ve ispat olmadan iftira sonucu ihraç oldum ( fetö değil) . Mahkeme kararıyla tekrar mesleğe döndüm ve mahkeme kararı soruşturmayı ve Soruşturmacıyı yanlış ve hatalı bulundu. Mesleğe Döndüğüm gün Doğuya zamansız sürgün ataması yapıldı ve mahkeme kararıyla iptal edildi. Mahkeme idareye ağır hizmet kusuru verdi mahkeme kararlarını yerine getirmemek ve biçimsel olarak uygulamak maddeleriyle. Şimdi tam yargı davası açılacak fakat manevi tazminat miktarı ne kadar olmalı açıkçası hiç kimse bilmiyor. Fazla istendiği zaman da benim aleyhime benim karşı tarafa para vermem gerekiyor. Bu konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.


Bahttsızzz
Aday Memur
19 Ocak 2024 10:14

Ayrıca devlet memurluğundan çıkarma konusunda da idareye karşı bilgi ve belgeleri vermemek, soruşturma dosyasını eksik vermek nedeni ile açtığım davayı da ( ayrı bir dava) kazandım. Buna de bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında tam yargı davası açılacak. Bu konu hakkında bilgisi olan varsa özelden ve ya burdan yardım ederlerse sevinirim.

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