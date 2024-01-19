Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 10:15
Yıllık izin hk.
Bir kurumdan başka bir kuruma geçtiğimizde 20 gün izin baştan tanımlanırmı 1 yıldan fazla devlet hizmeti var

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