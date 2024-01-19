KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Ocak 2024 10:41
okul için
arkadaşlar sözleşmeli temizlik görevlisi ilana çıktı da tercih yapmayı düşünüyorum gelme olasılığı da yüksek aynı zamanda üniversite okuyorum kurumda okula gitmem için izin verilir mi acaba

Memurbeyy65
19 Ocak 2024 10:41
bi de maaşı ne kadar bi bilginiz var mı acaba
Toplam 1 mesaj

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