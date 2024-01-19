Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ocak 2024 10:46
Merkez bankası yıl sonu enflasyon beklentisi

Merkez bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 oldu. Sizce yıl sonu enflasyonu bunun ne kadar üzerinde olur? Benim tahminim yıl sonu enflasyonu 48 50 arasında olur.


ExpertE
Daire Başkanı
19 Ocak 2024 11:24

Her zaman MB beklentisinin üzerinde seyretti. Hala forumda daha düşük olur vb, 39ları vs konuşan var buna rağmen, sonra herkesten eksiyi yiyince sallamasyonlara devam etmeleri gerçekten hayret verici. Benim de tahminim 47'den yukarı olacağı yönünde. Özel okullara ulaşıma tüpe ete süte gelen zamdan haberi yok sanırım kimsenin.

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