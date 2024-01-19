KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Ocak 2024 10:50
2024/3 Milli Eğitim Bakanlığı Tercih Kılavuzu

Arkadaslar Buro Personeli En Dusuk Kacta Kapatir 3001 icin soyluyorum


Dol8311
Aday Memur
19 Ocak 2024 12:17

Dün sikayet ediyordun kardeşim alım yok diye :)))


Dol8311
Aday Memur
19 Ocak 2024 12:20

Puan konusuna gelince güzel ihtimal 78 kardeşim bundan aşağı gelmez


asistanyonetici78
Aday Memur
19 Ocak 2024 12:23
hocam sikayet etmiyordum sadece endiselerimi dile getirmeye calistim ayrica bu alimdan umudum pek yok yuksek kapatma ihtimali cok yuksek cunku 3001 alacaklari icin ben zaten tercih vermeyi dusunmuyorum artik sansimizi baska alimlara kaldi
Dol8311, 5 saat önce

Dün sikayet ediyordun kardeşim alım yok diye :)))


Rambor
Aday Memur
19 Ocak 2024 14:36
88-89 puanların altına düşeceğini zannetmiyorum.

abcd.abcd
Aday Memur
19 Ocak 2024 14:59

bunun haberi ne zaman verildi şimdi sizden öğrendim

Toplam 5 mesaj

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