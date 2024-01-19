Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ocak 2024 11:09
Eş durum tayini
3+1 sözleşemeli atanıp geçen sene kadroya geçen 2. yılı dolan hemşire eş tayini isteyebilir mi? eş durumu için kuraya mı katılacak yoksa dilekçe ile hemen gidebilir mi?

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