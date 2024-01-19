KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Ocak 2024 11:11
Kitten 4b ye atama yapabilir miyim?

Merhaba arkadaşlar ben 2021 martta kite atandim 2022 kpss sınavına girdim ve şuan yaklaşık olarak 2 yıl 10 aydır calisiyorum. Kitlere atananlar üç yıl aynı unvan ile atanamazlar diye bir yazı var. Yeni ilana çıkan milli eğitim Bakanlığı'nın ilanına başvuru yapsam atamamda bir sorun yasar miyim? Birde bu konuda daha net ve kesin bilgiyi nereden alabilirim?

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