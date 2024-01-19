Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ocak 2024 11:18
Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!

1- Memur Fakirleşmiştir: En düşük memur maaşı, 2012 yılına kıyasla asgari ücret karşısında 2,5 kattan fazla erimiştir. En düşük memur maaşı, yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır (Türk-İş: Aralık- 2023: 4 kişilik bir aile için: 47.000 TL).

2- Piyasa Gerçekleri ve TÜİK Verileri: İşçilere ve asgari ücrete piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılması, memura da TÜİK verileri üzerinden sadece enflasyon farkı verilmesi, asgari ücret-memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Memur maaşlarının asgari ücret seviyesinden kurtarılması için memura seyyanen zam veya refah payı ödemesi yapılarak bu kaybın telafi edilmesi gerekmektedir.

3- Bayram ikramiyesi: Memurlara da verilmelidir.

4- 3600 ek gösterge: 1. dereceye gelen tüm memurlara verilmelidir.

5- Disiplin Affı: Terör suçları hariç en son 2005?te çıkarılan memurlar için disiplin affı tekrar çıkarılmalıdır.

6- Aile Yardımları: Eş ve çocuk yardımlarında artış yapılmalıdır.

7- İşçiye Yemek Parası Verip, Memurdan Yemek Parası Alınması: İşçilerde olduğu gibi memurlara da yemek yardımı, 3 ayda bir ikramiye ve tediye ödemesi yapılmalı, işçi ve memur arasındaki sosyal yardım uçurumu giderilmelidir.

8- 5434 ve 5510 Sayılı Kanun?a Tabi (2008 Öncesi ve Sonrası) Memur Ayrımı: Memurlar arasındaki ayrım kalkmalıdır. Sosyal güvenlik sistemi açısından 5510 sayılı Kanuna tabi (2008 sonrası) memurların mağduriyeti giderilmelidir. Aylık bağlama oranları %40'tan tekrar %60'a çıkarılmalıdır. Emeklilikte, 9000 gün prim yerine 7200 gün prim şartı getirilmeli, yaş şartları düşürülmelidir.

9- Zam Pazarlığı: Toplu sözleşme görüşmelerinde TÜİK verilerinin değil de işçilerde olduğu gibi piyasa gerçeklerinin gözetildiği bir zam pazarlığı yapılmalıdır.

10- 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu Değiştirilmelidir: Memurlara grev hakkı verilmelidir.

11- Lojman ve Kira Yardımı: Her şehre lojmanlar yapılmalı ve kira yardımı küçük şehirlerdeki memura da yapılmalıdır.

12- Fazla Mesai Ücreti: Saatlik ücret günün koşullarına göre güncellenmelidir.

13- Mülakat: Görevde yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır.

14- Yıllık İzinler: İşçilerde olduğu gibi hafta sonları yıllık izinden düşülmemelidir.

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