Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 11:35
Geçiş
Bir kamu kurumunda 4/b li koruma ve güvenlik olarak çalışmaktayım .Büro yönetimi mezunuyum.Başka bir kurumun 4/b li büro memuru alımana geçiş yapabilir miyim?

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