KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Ocak 2024 12:11
MSB MUVAZZAF ASTSUBAY.
arkadaşlar sonuçlar açıklandı. Tercihlerimden durumun altında aktif yazanlar ne anlama geliyor. o tercihlerime mi başvurabilirim yani?

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SUEM / TSK

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