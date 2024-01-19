Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Ocak 2024 12:27
uzman çavuşluktan memurluğa geçiş
eşim 2024/3 meb sözleşmeli personel alımına uzman cavuşluktan geçiş hakkıyla başvurabilir mi

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