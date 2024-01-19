Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Ocak 2024 12:29
Kuvvet Görevlendirmeleri Hakkında

6 aylık kuvvet görevlendirmesi ile 4'üncü derece garnizona görevlendirme gördüm fakat 180 günü aştı ve maliye şube harcırah kanuna göre bir ödeme yapmıyor, zorunlu konaklama giderleri dahil hepsini kendi cebimden ödüyorum ilgilenen kimse yok , kuvveti arıyorum cevapta alamıyorum bu konu hakkında bilgisi olan var mı mağduriyetimi nasıl giderebilirim ?

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