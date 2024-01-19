Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 12:40
Destek personeli evrak teslimi(acil soru)

Diyanet bakanlığı 4/b sözleşmeli destek personeline başvurdum. Asil olarak kazandıktan sonra evrak teslimi yapmazsam. 1 yıl ceza alır mıyım yada evrak teslimi yapmazsam aynı puanla başka bakanlık veya merkezi atamalara başvurabilir miyim acil yanıt lütfen

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