Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ocak 2024 12:49
Sözleşmeli Avukat

Merhabalar. MEB Sözleşmeli avukat kadrosu için bilgisi olan var mı? (Mesela maaşı nedir? Vekalet alıyor mu? Tayin hakkı oluyor mu? ) Ankara Merkez için soruyorum.

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