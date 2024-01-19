Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ocak 2024 12:56
Hizmet birleştirme-dekont

Merhaba arkadaşlar, 2009 yılında hizmet birleştirme yapmıştım. 6-7 aylık bir ücretli öğretmenlik dönemim vardı. Tüm hesaplamalar yapıldı 78 gün olarak hizmet birleştirildi. Bu hafta o dönemin banka dekontunu istiyorlar eğer yoksa yeniden yapmak gerekiyor diye. Böyle bir şey yaşayan ya da bilgisi olan var mı acaba?

Çok Yazılan Konular

İl Emri verilecek mi?Emekli bayram edecek % 5 ek zam var. De işte:)Müdür yardımcısının öğretmen üzerinde bir yaptırımı var mı08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediÖğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?2024 ocak ayı bordrosu Promosyon Konusunda Hangi Çözümü Tercih Edersiniz ?Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.Eğitim amaçlı yaz tatilinde izin alırsam maaşım kesilir mi?G.Y.S Mülakat

Sözlük

90 60 90 4 ona küçük sürprizler yapın 3 Emekliler devlete yüktür 6 27 yıl ormanda tek başına yaşayan adam 2 kiros silindiri 2 İyi geceler sözlük 1 Gömlekteki ruj izini görünce olgunlukla karşılayabilen kadın 3 dürr 1 Hayallerimiz bile fakir 15 utoya saldırısı 1

Son Haberler

Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruzSuriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildiAnkara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur olduSiirt merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandıİzmir'de 2 işçinin öldüğü vinç kazasıyla ilgili 2 tutuklama

Editörün Seçimi

Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?