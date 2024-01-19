4B Fesih Cezalı Süre

bu sözleşmelide bir yıllık bekleme süresi, sözleşmenin tek taraflı feshi usulüne aykırıysa mı uygulanıyor, yoksa ben mesela diyelim ki usulüne uygun bir şekilde (bir ay öncesinden haber vererek fesih dilekçeme olumlu cevabın gelmesini bekleyerek) tek taraflı olarak sözleşmemi feshettim diyelim. bu durumda da mı bir yıllık bekleme süresine tabii oluyorum. yani bu bir yıllık ceza süresi sözleşmenin tek taraflı feshinin usulüne uygun olup olmama durumuna bakılmaksızın direkt uygulanıyor mu

bu sözleşmelide bir yıllık bekleme süresi, sözleşmenin tek taraflı feshi usulüne aykırıysa mı uygulanıyor, yoksa ben mesela diyelim ki usulüne uygun bir şekilde (bir ay öncesinden haber vererek fesih dilekçeme olumlu cevabın gelmesini bekleyerek) tek taraflı olarak sözleşmemi feshettim diyelim. bu durumda da mı bir yıllık bekleme süresine tabii oluyorum. yani bu bir yıllık ceza süresi sözleşmenin tek taraflı feshinin usulüne uygun olup olmama durumuna bakılmaksızın direkt uygulanıyor mu