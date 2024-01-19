Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 13:12
4B Fesih Cezalı Süre
bu sözleşmelide bir yıllık bekleme süresi, sözleşmenin tek taraflı feshi usulüne aykırıysa mı uygulanıyor, yoksa ben mesela diyelim ki usulüne uygun bir şekilde (bir ay öncesinden haber vererek fesih dilekçeme olumlu cevabın gelmesini bekleyerek) tek taraflı olarak sözleşmemi feshettim diyelim. bu durumda da mı bir yıllık bekleme süresine tabii oluyorum. yani bu bir yıllık ceza süresi sözleşmenin tek taraflı feshinin usulüne uygun olup olmama durumuna bakılmaksızın direkt uygulanıyor mu

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