Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


19 Ocak 2024 13:24
2023/4 tercih yapabilirmiyim
Arkadaşlar benim memleketim antalya hep antalyaya atanmayı istiyordum bu 2023/2 merkezi atamada muşu kazandim belgelerimi daha teslim etmedim meb 2024/3 kılavuzunu açtı içinde memleketim antalyada var tercih yapabilirmiyim ?????

ahmet44mlty
Şef
19 Ocak 2024 13:43

kardeşim simdi başkalarının hakkına giriyorsun yazık degil mi onlara.hakkında soruşturma acılabilir.


saenes74
Genel Müdür
19 Ocak 2024 13:50

tercih yapabilirsin. kanunen sorun yok. belgelerin süresi dolup dolmaması da fark etmez. etik yönünden başkalarının hakkını yersin gibi düşünülse de geçim şartları ev tutma daha sonra tayinde zorluklar vs. olabiliyor. gidip başlamassan boş kalan Kadroyu meb. acil olarak 2023 yada 2024 yerleştirmelerde ekleyerek yeniden kontenjan açmalı.

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