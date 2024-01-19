Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ocak 2024 13:36
Dilekçe hakkında

Merhaba arkadaşlar cimere maaşımla alakalı şikayette bulunmuştum ek gösterge hakkında cimer cevabında ilgili birimle görüşüldüğünü ve dilekçe ile başvuru halinde işleme alacaklarını yazmış.Dilekçeyi mutemetliğe mi yoksa başhekimliğe mi yazmalıyım?Ve kurum içi dilekçede evrak kayıttan geçirilmeli mi dilekçe ?

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