Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 13:37
Gençlik ve Spor bakanlığı KYK 4 b güvenlik görevlisiyim şef olabilir miyim?

Ben kykda 2. Yılımdayim tek 4b bendim olduğum yurtta . Şuan yeniler de geldi 6 4b liyiz. İşçi güvenlikler de 10kişi . Önceki şef onlardanmis sayımız düştü bı ara onun da şefliği düştü. Şuan sayımız arttı ve müdür şef seçmesi gerektiğini pazartesi de onu açıklayacağını söyledi . Sizce işçinin suanki duruma göre şef olamayacağını söylemeli miyim. Şef olmayı istiyorum. Ya da idare bunu bilir mi?

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