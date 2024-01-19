KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Ocak 2024 14:07

Arkadaşlar EEM de 3 kişilik yer açılmış.Kaç puanla tercih yapacaksınız?
Arkadaşlar EEM de 3 kişilik yer açılmış.Hangi puanla nereyi yazacaksınız?Yorumda da belirtebilirsiniz. Söyleyelim de diğerleri boşu boşuna tercih ücreti ödemesin.

Bu ankete 1 saat 15 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Arkadaşlar EEM de 3 kişilik yer açılmış.Hangi puanla nereyi yazacaksınız?Yorumda da belirtebilirsiniz. Söyleyelim de diğerleri boşu boşuna tercih ücreti ödemesin.

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